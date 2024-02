Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 404,38 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,3 Prozent auf 404,38 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 404,27 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 405,66 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.514.517 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 415,31 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,61 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,26 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 440,67 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 30.01.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.020,00 USD umgesetzt, gegenüber 52.747,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Beteiligung von NASDAQ-Titel Microsoft: OpenAI will wohl künftig eigene KI-Hardware entwickeln - Gründung eines neuen Chip-Unternehmens?

NASDAQ-Titel NVIDIA, Meta, Microsoft & Co.: Diesen Unternehmen könnte 2024 ein Aktiensplit bevorstehen - Tech- und Wachstumsaktien im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Verlustzone