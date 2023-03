Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag stabil

Die Microsoft-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 240,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 242,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 239,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.819 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 289,70 EUR an. 17,12 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 15,16 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 24.01.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.04.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,31 USD je Aktie belaufen.

