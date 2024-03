Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Microsoft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 399,55 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 399,55 USD nach. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 399,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 402,65 USD. Bisher wurden heute 4.299.626 Microsoft-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2024 auf bis zu 420,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 5,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 245,75 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,67 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 62.020,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Elon Musk vs. Microsoft: Ärger um automatische Kontoerstellung

Jeremy Siegel warnt: NVIDIA-Aktie wird nicht ewig steigen - Blasengefahr?

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter