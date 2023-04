Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Microsoft 259,35 EUR

Bei der Microsoft-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 284,28 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 284,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 282,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 283,16 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.035.944 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.04.2022 bei 307,00 USD. Gewinne von 7,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,13 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 24.01.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,32 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,97 Prozent auf 52.747,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Microsoft-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,31 USD fest.

Redaktion finanzen.net

