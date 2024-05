Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 408,07 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 408,07 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 409,37 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 408,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 593.483 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 430,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 5,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 304,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2023). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 25,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 454,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2024. Es stand ein EPS von 2,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 61,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,03 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Microsoft am 23.07.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne