Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag billiger

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 332,55 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 332,55 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 6.757 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 366,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,29 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 35,82 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 377,29 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.07.2023. Es stand ein EPS von 2,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

