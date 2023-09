Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 332,14 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 332,14 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 331,81 USD nach. Bei 333,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.691.483 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 10,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Abschläge von 35,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 377,29 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 56.189,00 USD gegenüber 51.865,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Microsoft-Investment verdient

Jeremy Grantham legt ersten ETF auf: Nach dieser Strategie investiert die Investmentgesellschaft GMO

Kein Dialog mit Jim Cramer erfolgt: Cramer-ETF wird geschlossen - Short-ETF bleibt aber bestehen