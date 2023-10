Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Microsoft

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 317,85 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 317,85 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 316,30 USD. Bei 316,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.942.834 Microsoft-Aktien.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 366,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,39 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 32,85 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 384,43 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

