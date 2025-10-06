DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.964 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,52 +1,8%Gold3.963 +2,0%
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagabend freundlich

06.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Microsoft zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 528,12 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 528,12 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 529,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 519,00 USD. Zuletzt wechselten 3.081.387 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,71 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 606,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 3,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 15,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

Analysen zu Microsoft Corp.

