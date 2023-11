Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 356,68 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 356,68 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 357,05 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 353,41 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.774.993 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,78 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,16 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 396,43 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56.517,00 USD umgesetzt, gegenüber 50.122,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Microsoft-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

