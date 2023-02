Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 245,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 246,35 EUR. Mit einem Wert von 241,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 77.194 Microsoft-Aktien gehandelt.

Bei 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 17,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 287,63 USD aus.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,35 USD je Microsoft-Aktie.

