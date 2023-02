Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag kaum bewegt

Im XETRA-Handel kam die Microsoft-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 240,30 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,05 EUR an. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 240,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 241,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 572 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 289,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,02 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 287,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.04.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,35 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com