Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 409,47 USD.

Um 16:07 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 409,47 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 409,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 407,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.455.189 Microsoft-Aktien.

Am 01.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 415,31 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 1,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.03.2023 bei 245,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 440,67 USD aus.

Am 30.01.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 62.020,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52.747,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 18,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Analyst warnt: NASDAQ-Unternehmen Apple hat 2024 mit einem deutlichen Rückgang der iPhone-Verkäufe zu kämpfen

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus