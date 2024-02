Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 376,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 376,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 375,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 376,35 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.499 Stück gehandelt.

Am 05.02.2024 markierte das Papier bei 383,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 64,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Am 30.01.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62.020,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Analyst warnt: NASDAQ-Unternehmen Apple hat 2024 mit einem deutlichen Rückgang der iPhone-Verkäufe zu kämpfen

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus