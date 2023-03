Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 254,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,38 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.405.262 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,94 USD erreichte der Titel am 31.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 19,19 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00 USD an.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,30 USD je Aktie aus.

