Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Mittag an

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,0 Prozent auf 406,00 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 406,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.774 Microsoft-Aktien.

Am 10.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 420,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 245,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 39,47 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 USD je Microsoft-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 440,67 USD.

Am 30.01.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,65 USD je Microsoft-Aktie.

