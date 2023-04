Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Microsoft 267,20 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 22:00 Uhr 2,6 Prozent. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 292,08 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 283,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 29.770.334 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 307,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2022). Gewinne von 5,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD ab. Mit Abgaben von 36,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,13 USD.

Am 24.01.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,31 USD je Aktie.

