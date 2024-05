Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Dienstagnachmittag

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 412,50 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 412,50 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 411,52 USD. Bei 414,42 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 650.858 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 430,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 4,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2023 bei 306,10 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 25,80 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 454,56 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 61,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

