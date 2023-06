Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Microsoft 311,25 EUR

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 311,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 311,45 EUR. Bei 312,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 6.653 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 316,00 EUR markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,31 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 33,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 350,75 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.857,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,62 USD je Aktie aus.

