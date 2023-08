Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 330,32 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 330,32 USD. Bei 331,11 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,37 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.867.097 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 11,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 213,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 35,39 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 377,29 USD.

Am 25.07.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.189,00 USD im Vergleich zu 51.865,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

