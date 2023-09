Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 332,50 USD.

Um 11:59 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 332,50 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.165 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 10,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 55,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 377,29 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 25.07.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.189,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.865,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,99 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

