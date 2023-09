Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 309,90 EUR.

Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 309,90 EUR. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 309,00 EUR. Bei 309,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.940 Microsoft-Aktien.

Am 18.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 377,29 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 56.189,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.865,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

