Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Microsoft im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 359,29 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 359,29 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 359,94 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 359,30 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.315.380 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 366,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,08 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 219,35 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 63,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 397,63 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 24.10.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56.517,00 USD umgesetzt, gegenüber 50.122,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 31.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 11,24 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags schwächer

Aufschläge in New York: Dow Jones am Montagmittag stärker