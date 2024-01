Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 370,70 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 370,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 369,63 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.913.163 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2023 bei 384,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,67 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 219,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 69,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 403,88 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 24.10.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,35 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 56.517,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.122,00 USD umgesetzt worden waren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

