Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Microsoft hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Microsoft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 336,35 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 336,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 336,65 EUR. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 335,05 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 336,05 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.418 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 markierte das Papier bei 350,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 4,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 61,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 403,88 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.517,00 USD im Vergleich zu 50.122,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 31.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

