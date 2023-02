Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 253,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 257,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 252,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.494 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 289,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,75 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 21,29 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 24.01.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.747,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 51.728,00 USD eingefahren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,36 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

