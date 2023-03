Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittwochmittag

Die Microsoft-Aktie konnte um 11:58 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 255,30 USD. Bisher wurden heute 11.583 Microsoft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,94 USD) erklomm das Papier am 31.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 19,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 297,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 24.01.2023. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.747,00 USD – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 51.728,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,30 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

