Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 407,50 USD ab.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 407,50 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.845 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (420,82 USD) erklomm das Papier am 10.02.2024. Gewinne von 3,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 245,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,95 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 440,67 USD aus.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,66 USD je Aktie belaufen.

