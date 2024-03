Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 410,05 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 410,05 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 410,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 407,84 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.683.503 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 420,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 2,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 245,75 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Abschläge von 40,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2023 mit 2,72 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,95 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,67 USD an.

Am 30.01.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.020,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52.747,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

