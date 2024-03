Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteidigt am Vormittag Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 373,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:21 Uhr bei 373,95 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 374,45 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 372,25 EUR. Bei 372,65 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.986 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 391,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,65 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 38,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 440,67 USD an.

Microsoft ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.020,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,66 USD je Microsoft-Aktie.

