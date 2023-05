Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Microsoft 280,80 EUR

Das Papier von Microsoft befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,1 Prozent auf 310,25 USD ab. Zuletzt wechselten 7.595 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 311,97 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 0,55 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 213,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 45,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 320,13 USD.

Am 25.04.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,59 USD je Aktie.

