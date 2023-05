Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft wird am Nachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Microsoft 278,85 EUR

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 308,03 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 308,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 310,00 USD. Zuletzt wechselten 3.824.245 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 311,97 USD erreichte der Titel am 05.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 1,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 320,13 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.857,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 49.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,59 USD im Jahr 2023 aus.

