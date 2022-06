Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag im Plus

Die Aktie notierte um 08.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 253,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 254,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 254,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.740 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,46 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 207,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 369,71 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 26.04.2022 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 49.360,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.706,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.07.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,75 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

