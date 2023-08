Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Microsoft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 300,00 EUR.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 300,00 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 300,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 298,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 299,25 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.721 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 326,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,50 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 377,29 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.189,00 USD im Vergleich zu 51.865,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben

Jim Cramer mahnt zu Geduld: Anleger sollten vor Käufen von Aktien auf Kursrückgang warten

Öffentliche KI-basierte Cloudsysteme: Baidu bleibt Marktführer in China