Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 329,67 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 329,67 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.484 Stück gehandelt.

Bei 366,78 USD markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 54,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 377,29 USD.

Microsoft gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 56.189,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.865,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 10,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie, Meta-Aktie & Co. in Rot: Tech-Riesen müssen strengere Regeln in der EU befolgen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Microsoft-Investment verdient