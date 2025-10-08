Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

DAX24.605 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
So entwickelt sich Microsoft

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 526,02 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
451,95 EUR 2,55 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 526,02 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 526,93 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 523,25 USD. Bisher wurden heute 596.244 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 5,51 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,45 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 606,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 64,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

