Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 526,02 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 526,02 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 526,93 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 523,25 USD. Bisher wurden heute 596.244 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 5,51 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,45 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 606,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 64,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor einem Jahr verdient

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group