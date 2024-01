Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Dienstagmittag

Microsoft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 372,93 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 372,93 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 43.937 Aktien.

Am 30.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 2,96 Prozent niedriger. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 403,88 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 24.10.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 56.517,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.122,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,23 USD je Aktie belaufen.

