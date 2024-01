Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Microsoft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 342,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:20 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 342,20 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 342,50 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 340,85 EUR. Bei 341,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.549 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2023 markierte das Papier bei 350,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 2,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2023 (210,55 EUR). Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 62,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 403,88 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 24.10.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.517,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie in Grün: 1,8 Millionen PCs in Deutschland mit unsicherem Windows-System

Minuszeichen in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Starker US-Aktienmarkt 2023 - doch mit diesen Aktien fuhren Anleger kräftige Verluste ein