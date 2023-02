Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag im Plus

Das Papier von Microsoft konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 250,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 251,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 251,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 863 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 13,50 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,00 USD.

Am 24.01.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 52.747,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.728,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,35 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

