Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 415,70 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 415,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 17.696 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 415,56 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 03.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,92 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 2,72 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 440,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.01.2024 vor. Das EPS belief sich auf 2,93 USD gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.020,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,62 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus