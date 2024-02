Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 417,13 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 417,13 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 417,90 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 415,14 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 5.365.119 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (417,90 USD) erklomm das Papier am 09.02.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,18 Prozent niedriger. Bei 245,61 USD erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 41,12 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 2,72 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 440,67 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.01.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,32 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 62.020,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 11,62 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

