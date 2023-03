Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Donnerstagmittag ab

Um 12:02 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 252,18 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.657 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 315,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 20,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 213,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 18,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,00 USD.

Am 24.01.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,48 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.747,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD in den Büchern standen.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,30 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

So hat Tesla-Chef Elon Musk sein Geld investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com