Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 426,22 USD nach oben.

Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 426,22 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 427,73 USD. Bei 426,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 479.073 Microsoft-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 430,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 1,08 Prozent zulegen. Bei 275,38 USD fiel das Papier am 26.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,39 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 2,72 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 440,67 USD.

Am 30.01.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.020,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,67 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter