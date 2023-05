Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Microsoft 279,95 EUR

-0,09% Charts

News

Analysen

Die Microsoft-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 306,88 USD abwärts. Zuletzt wechselten 10.369 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 311,97 USD markierte der Titel am 06.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,63 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,78 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,13 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 52.857,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Konkurrenz für ChatGPT: Chinesischer Entwickler SenseTime stellt KI-Chatbot SenseChat vor

April 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Microsoft-Aktie angepasst

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com