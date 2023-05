Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Microsoft 281,60 EUR

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 309,22 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 310,04 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 307,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.967.805 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (311,97 USD) erklomm das Papier am 06.05.2023. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 0,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 30,98 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,13 USD.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.857,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,61 USD je Aktie.

