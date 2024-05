Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Microsoft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 409,30 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 409,30 USD abwärts. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 409,14 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 410,57 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 304.192 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 430,81 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 5,26 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 306,28 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,17 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,37 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 454,56 USD.

Am 25.04.2024 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 USD, nach 2,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.07.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,81 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

