Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Mittag ab

Um 12:03 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 324,18 USD ab. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.300 Stück gehandelt.

Am 06.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 338,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 213,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,16 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 350,75 USD an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.857,00 USD – ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 49.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

