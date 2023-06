Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Microsoft 304,95 EUR

Um 16:08 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 329,06 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,99 USD an. Bei 324,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.617.063 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 338,55 USD erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Abschläge von 35,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 350,75 USD aus.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.857,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 49.360,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,62 USD je Aktie.

