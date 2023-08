Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Microsoft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 297,85 EUR.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 297,85 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 298,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 297,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 297,35 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.858 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 9,75 Prozent zulegen. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 377,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

