Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Abend zu

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 499,21 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 499,21 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 502,20 USD. Bei 501,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.683.372 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 11,18 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,53 USD je Aktie.

